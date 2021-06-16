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Erzurum’da 5 ayda 2 bin 520 konut satıldı

İHA

TÜİK 2021 Mayıs dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde Mayıs ayında 385, 5 aylık süreçte ise 2 bin 520 konutun satışı gerçekleşti. İlde Mayıs ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,67; OcakMayıs dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 3,3 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum’da 5 ayda 2 bin 520 konut satıldı

TÜİK 2021 Mayıs dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde Mayıs ayında 385, 5 aylık süreçte ise 2 bin 520 konutun satışı gerçekleşti. İlde Mayıs ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,67; OcakMayıs dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 3,3 oranında düşüş gösterdi.
Erzurum Mayıs 2021 Verileri
Erzurum’da Mayıs ayında 60 ipotekli, 325 diğer yollardan olarak toplam 385 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Mayıs ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 52,3 oranında azaldı, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 11,3 oldu. 2020 yılının aynı döneminde 126 ipotek, 2291 de diğer yollardan 417 konut satışı yapılmıştı.
Erzurum Ocak Mayıs 2020 Verileri
İlde bu yılın ilk 5 ayında 374 ipotek, 2 bin 146 diğer yollardan olmak üzere toplam 2 bin 520 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak Mayıs dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 59,9 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 281,7 oranında arttı. Erzurum’da 2020 yılının Ocak Mayıs döneminde 933 ipotek, bin 673 diğer yollardan 2 bin 606 konut satışı gerçekleşmişti.
Erzurum Mayıs Ayı Birinci Ve İkinci El Satışları
Erzurum’da Mayıs 2021 döneminde el değiştiren konutların 126’sı birinci, 259’u ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 19,2, ikinci el satışları ise yüzde 0,76 oranda düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Mayıs ayında satılan 417 konutun 126’sı birinci, 291’i ise ikinci elden satılmıştı.
Erzurum Ocak Mayıs Dönemi Birinci Ve İkinci El Satışları
İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2021 verilerine göre Erzurum’da bu yılın 5 ayında el değiştiren 2 bin 520 konuttan 926’sı birinci, bin 3594’ü ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 2,2 oranında arttı, 2’inci el satışları ise yüzde 6,23 oranında düşüş gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde ilde, 906 konut bir, bin 700 konut ise ikinci elden satılmıştı.
Mayıs Ayında 59 Bin 166 Konut Satıldı
Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu.
Tüik Verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.
İpotekli Satışlar
İpotekli konut satışları Mayıs ayında 10 bin 560 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.
Diğer Tür Satışlar
Diğer satış türleri sonucunda 48 bin 606 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,8 artarak 48 bin 606 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 146 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,5 oldu. Ankara 4 bin 277 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 560 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.
Mayıs Ayı Verileri
Mayıs ayında 18 bin 204 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.
2. El Satışlar
İkinci el konut satışlarında 40 bin 962 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve yüzde 20,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.
5 Aylık Süreç
Konut satışları OcakMayıs döneminde yüzde 3,8 azaldı. OcakMayıs döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 418 bin 79 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 54,3 azalışla 75 bin 290, diğer satış türleri ise yüzde 27,0 artışla 342 bin 789 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti.
Yabancılara Satış
Yabancılara Mayıs ayında bin 776 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.
En Çok Satış Iraklılara Yapıldı
OcakMayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 15 bin 740 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.
Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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