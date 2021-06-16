Şenkaya Belediyesi’nden çiftçiler için yoğun mesai

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenkaya Belediyesi’nden çiftçiler için yoğun mesai

İHA

Şenkaya Belediyesi’nden çiftçiler için yoğun mesai

Şenkaya Belediyesi, üretici çiftçilere yönelik için gece gündüz demeden yoğun mesai harcayarak çiftçilerin sorunlarını gidermeye çalışıyor.
Göreve geldiği günden itibaren belediye hizmetlerinin yanında istihdam sağlayıcı tesislerin ve eksik olan devlet yatırımlarının gerçekleşmesi konusunda yoğun mesai harcayan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir; “Üreticilerimiz için büyük önem taşıyan köy, yayla, mezra farketmeksizin çiftçi ve üreticinin hayvan sulama hatları, sıvatlar mera yolları, sulama kanalları, hayvan barınak ağılları ve daha birçok hizmette her daim üreticimizin yanındayız, üretici varsa biz varız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tanfer ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Tanfer ailesinin mutlu günü
Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Gözütok sağlık ekiplerine teşekkür etti
Erzurum Tarım MTAL’de geri sayım Milletvekili Aydemir müjde verdi
YEREL HABERLER Erzurum Tarım MTAL’de geri sayım Milletvekili Aydemir ...
Erzurum’da 5 ayda 2 bin 520 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 5 ayda 2 bin 520 konut satıldı
Futbolda ani ölümler kalp kası ve iskelet kası hasarı
YEREL HABERLER Futbolda ani ölümler kalp kası ve iskelet kası hasarı
Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz
YEREL HABERLER Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz
Milletvekili Aydemir’den sert tepki Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın milli duruşunu Dünya biliyor’ Aydemir’den Peyami Safa’ya vefa
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den sert tepki Aydemir: ...
Boşandığı eşi ve 2 kızını öldürdü, 3 kez müebbet hapsi istendi
YEREL HABERLER Boşandığı eşi ve 2 kızını öldürdü, 3 kez müebbet ...
Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor İki kardeş, gözleri önünde anne ve kız kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ...
Su borusu patladı, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Su borusu patladı, yollar göle döndü
Palandöken’de Yerel Yönetimler Zirvesi Sunar: ‘Belediyecilikte ezberleri bozuyoruz’ Sunar Palandöken yatırımlarını paylaştı
YEREL HABERLER Palandöken’de Yerel Yönetimler Zirvesi Sunar: ...
TARSİM’den Erzurum’a ziyaret
YEREL HABERLER TARSİM’den Erzurum’a ziyaret
50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular
YEREL HABERLER 50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular
Atatürk Üniversitesi, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda sahne aldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, 3. Verimlilik ve Teknoloji ...
Gönüllü eğitim neferleri iş başında
YEREL HABERLER Gönüllü eğitim neferleri iş başında
Pandemi süresince uzaktan eğitim döneminde evde yaptıkları resimleri sergilediler
YEREL HABERLER Pandemi süresince uzaktan eğitim döneminde evde ...
GSİM, İran heyetini ağırladı
YEREL HABERLER GSİM, İran heyetini ağırladı
Erzurum'un kredi hacmi 18.8 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Erzurum'un kredi hacmi 18.8 milyona ulaştı
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 ...
Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar hastaları yakınları ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Yoğun bakım servisine yerleştirilen kameralar ...
Aydemir: ‘Milletimiz Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyor’ Aydemir: ‘Dünya Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor’ Aydemir’den Dündar Taşer’e vefa Aydemir’den sivil inisiyatif değerlendirmesi Aydemir: ‘Jandarma Teşkilatımıza minnettarız’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Milletimiz Cumhurbaşkanımızla iftihar ...
Karataş’tan Pasinler çıkarması
YEREL HABERLER Karataş’tan Pasinler çıkarması
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2 yeni bölümü ile eğitim-öğretime hazır
YEREL HABERLER Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2 yeni bölümü ile ...
AK Parti Genel Merkezi’nden Aziziye çıkarması Aziziye’de ‘Yerel Yönetimler’ buluşması
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkezi’nden Aziziye ...