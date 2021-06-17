Erzurum OSB’de yerinde aşı uygulamasına başlandı

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik yerinde aşı uygulamasına başlandı. Aşılamaya çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, OSB’lerde yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasının ardından Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışanlara Covid19 aşısı yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren aşılamaya başlarken çalışanlar aşılarını kendileri tercih etti. Sinovac ve Biontec aşısından birini tercih eden çalışanlar aşı odaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Halk Sağlığı Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu, “Çalışan vatandaşlarımızın aşılarını yerlerinde yapmaya başladık. Arkadaşlar aşılamaları yapıyorlar. Peyderpey gelen çalışanlarımızı aşılıyoruz. İsteyen istediği aşıyı burada tercih ediyor, ekiplerimizde uyguluyor. Şuana kadar 300’ün üzerinde aşı yaptık. Firmalara göre sırayla alım yapıyoruz. Tüm ilde aşı kapasitemiz çok yüksek. İsteyen herkes istediği hastanede aşılarını yaptırabilirler” dedi.

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