İspir’de dut hasadı

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Erzurum’un İspir ilçesinde dut hasadı devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde vatandaşlar imece usulü her gün bir vatandaşın bağında dut topluyor. Ağaçların altına örtülerin serilmesinin ardından silkelenen ağaçlardan dökülen dutlar toplanıyor. Bölgeye has dutun sağlık için çok faydalı olduğunu dile getiren İspirli kadınlar, toplanan dutlardan pekmez, pestil yapıldığını ve kurutularak satıldığını dile getirdiler.

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