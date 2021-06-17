Erzurum Yargı Kademesinden ESOB’a veda ziyareti

HSK yaz kararnamesi ile farklı illere atanan Erzurum Yargı Kademesi veda ziyaretlerine Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde sürdürdü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 5 Nisan 2021 tarihinde yayınlamış olduğu yaz kararnamesi ile farklı illere atanan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat’a veda ziyaretinde bulundu.

Görev süreleri boyunca Erzurum’a sağladıkları katma değerden dolayı yargı kademesine teşekkür eden Başkan Rasim Fırat, “Sizlerle aynı dönemde görev yapmak bizler için ayrı bir keyif oldu. Şehrimize verdiğiniz emekler için canı gönülden minnettarız” dedi.

Başsavcı Bölükbaşı, Bingül ve Mahkeme Başkanı Kahraman ise Erzurum’dan mutlu ayrıldıklarını ve unutulmaz anılar biriktirdiklerini dile getirdi.

Başkan Fırat veda ziyareti anısına misafirlerine işlemeli vazo hediye etti.

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