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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yunus Emre ve Dünden Bugüne Türkçe” sempozyumu düzenlendi

İHA

“Yunus Emre ve Dünden Bugüne Türkçe” sempozyumu düzenlendi

Türk Dil Kurumu tarafından desteklenen, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün iş birliğiyle çevrim içi platformda Uluslararası Yunus Emre ve Dünden Bugüne Türkçe Sempozyumu düzenlendi.
UNESCO tarafından 2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınan Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda; Yunus Emre’nin Anadolu’ya, Türk İslam coğrafyasına, hatta tüm insanlığa mâl olmuş bir gönül adamı olduğuna, onun yaşantısının ve kullandığı Türkçe’nin çok iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapıldı.
Rektör Çomaklı: “Türkçemize Sahip Çıkmak En Büyük Sorumluluğumuzdur”
Sempozyumun önemine dair bir açıklamada bulunan ve “Yunus Emre bizim sadece geçmişimiz değil, aynı zamanda geleceğimizdir” diyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Çünkü bir kültür emperyalizmi yaşıyoruz. Buna karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Türkçemize sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. İşte bu aşamada arı, duru Türkçesi ile Yunus bizim yol göstericimiz olacak. Bizi geleceğe güvenle taşıyacak” şeklinde konuştu.
10 Farklı Ülkeden 38 Bilim İnsanı Katıldı
Sempozyum; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Daşdemir’in açılış konuşmalarıyla başladı ve açılış oturumunu müteakip Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş’ın seslendirdiği Yunus Emre şiirleri dinletisi ile devam etti. Sekiz oturumdan oluşan sempozyum, on farklı ülkeden 38 bilim insanının katılımıyla gerçekleşti ve başta Yunus Emre olmak üzere tarihî ve çağdaş Türk dilleri konularında toplam 36 bildiri sunuldu. Sempozyum akışı, erişim kolaylığı açısından eş zamanlı olarak YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayımlandı ve zaman içinde izlenebilmesi için kayıt altına alındı.
Sempozyum faaliyetleri kapsamında ayrıca, Yunus Emre ve mürşidi Tapduk Emre’nin Erzurum Tuzcu (Dutçu) köyünde medfun olduklarına inanılan makamları sempozyum heyeti tarafından ziyaret edilerek rahmetle anıldı.

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