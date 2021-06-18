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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum vergi tahsilat verileri açıklandı

İHA

Erzurum vergi tahsilat verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Mayıs ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden 1 milyar 558 milyon TL tutarındaki verginin 786.9 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 50,79 olarak gerçekleşti
Erzurum Mayıs Ayı Verileri
Erzurum Mayıs ayı vergi tahsilat oranı yüzde 50,79 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4’üncü sırada yer aldı.
Mayıs Ayı Tahsilat Oranları Ve Erzurum
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs 2021 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 50,49, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 49,76, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 49,75, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 41,76 oldu.
Mayıs Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum
DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 1,5 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 10,4 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,89 olarak aktarıldı
Mayıs Ayı Erzurum’un Bölgesel Payları
Bu yılın ilk 5 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 786,9 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 1,7 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 18,02’lik pay edindi.
Mayıs Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları
Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 63,58, Kars’ta yüzde 47,08, Erzurum’da yüzde 50,49, Ardahan’da yüzde 47,06, Bingöl’de yüzde 44,97, Muş’ta yüzde 42,04, Erzincan’da yüzde 46,16, Bitlis’te yüzde 39,14, Iğdır’da yüzde 28,89, Ağrı’da yüzde 56,72, Elazığ’da yüzde 51,17, Malatya’da yüzde 41,62, Van’da yüzde 29,08, Hakkari’de yüzde 19,38 olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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