MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon İslam Biliz, içişleri bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam BİLİZ, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiyeİran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

İslam Biliz, içişleri bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKKKCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırısabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.

İslam Biliz Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.

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