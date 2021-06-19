Şehit amca ve yeğeni mezarı başında anıldı Babasının şehit olduğu gün dünyaya gelen Ahmet Miran Küçük babasının mezarı başında hediye edilen oyuncaklarıyla oynadı Anma töreninde şehit yakınlara terör örgütüne lanet edip idam istedi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde yayladaki çobanlara kumanya götürürken bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen AK Parti İl Genel Meclis üyesi amca ve yeğeni ölüm yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

18 Haziran 2019 tarihinde Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi'nden yayladaki çobanlara kumanya götürmek için yola çıkan AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük kırsalda PKK terör örgütü mensuplarınca pusuya düşürülerek şehit edilmişti.

Şehit amca ve yeğeni için bugün ölüm yıldönümünde Karayazı Turnagöl Mahallesi’nde anma töreni düzenlendi. Törende şehit Ahmet Küçük’ün şehit edildiği gün doğan oğlu Ahmet Miran Küçük de babasının mezarı başında doğum günü için hediye edilen oyuncuklarla oynadı.

Törene Karayazı Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İlçe müftüsü aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Karayazı Kaymakamlığı ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen programda şehit aileleri ziyaret edildi, mezarları başında Kur’anı Kerim okunarak dua edildi.

Şehit Ahmet Küçük’ün eşi Ferya Küçük kızı Esmanur (4) ve oğlu Ahmet (2) ile birlikte eşinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Küçük, “Çocuklarımı baba sevgisinden mahrum kaldılar. Oğlum kızım baba sevgisini tatmadılar. Hangi birisine yanayım. Eşimin öldüğü gün oğlum dünyaya geldi. Bizi bir hayata sığdıramadılar. Hayallerimiz vardı” dedi.

Şehit Savcı Küçük’ün ablası Hınar Ceylen, “Allah PKK’yı kahretsin. Lanet olsun Sorumluları idam etsinler” diye konuştu.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, yaptığı açıklamada, “Bugün 18 Haziran 2021, bundan 2 yıl önce Ak Parti Karayazı İlçesi Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük, yeğeni Ahmet Küçük, PKK terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdir. Bu gün Kaymakamlık olarak şehit ailesine ziyaret yaptık. Kabirlerinde dua ettik. 2 şehit için camide mevlit okundu. Şehit Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük beye Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Her zaman olduğu gibi bir kez daha PKK terör örgütünü ve tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Dua edip temenni ediyoruz ki bundan sonra ülkemizde buna benzer terör olayların son bulmasıdır. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin yanındayız. Bu gün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karayazı İlçe Müftülüğü, İlçe Belediyemiz ve Kaymakamlığımız bir araya geldik. Ülkesine ve vatanına bağlı onlarca vatan evladı bu gün yanımızdalar. Hep birlikte terörü lanetledik, hem de şehit ailesini yalnız bırakmadık. Bu vesile ile şehitlerimizi kabirleri başlarında ziyaret edip dua ettik. 18 Haziran 2019 tarihinde şehit olan Ahmet Küçüğün evladı dünyaya gelmişti. Doğan çocuğa da babasının ismi olan Ahmet ismini vermişler. Çocuğuna uzun ömürler temenni ediyorum. Şehit babası Savcı Bey gibi vatanına inşallah hayırlı evlat olur. Tarihten itibaren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da konuşmasında, “Bugün 18 Haziran 2021 şehit Savcı ve Ahmet Küçüğün şehadetlerinin ikinci yılını kutluyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İl Müdürlüğü olarak ailelerimizi sürekli ziyaret ederiz. Devletin her ailenin yanında olduğunu hatırlatıyoruz. Merhametli ve büyük Devlet, yeri geldiğinde de zalime dersini ve cevabını veren Devlet. Vatanımızın güzel bir ilçesi aynı zamanda da ters lalelerin açtığı bölgedeyiz. Bizlerin huzurunu bozan, sinsi emelleri olan tüm terör örgütleri tarihin karanlıklarında kaybolmuşlardır. Şehit ailelerimizle birlikteyiz” diye konuştu.

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