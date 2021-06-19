Karasu ailesinin acı günü

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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Gazeteci Ela Karasu’nun annesi Sevim Karasu (84) vefat etti.

Geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alınan Sevim Karasu, yaşam mücadelesini kaybetti. Gece saatlerinde hayata gözlerini yuman Karasu’nun cenazesi bugün Asri Mezarlık’ta saat: 15:00’te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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