TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı

İHA

TOBB 2021 Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da dönemde 12 şirket, 1 kooperatif ve 2 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 1 şirket tasfiye işlemi gördü. Mayıs ayında kapanan şirket olmadı, 2 küçük işletme faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Mayıs ayında ilde 17 şirket, 7 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı

TOBB 2021 Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da dönemde 12 şirket, 1 kooperatif ve 2 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 1 şirket tasfiye işlemi gördü. Mayıs ayında kapanan şirket olmadı, 2 küçük işletme faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Mayıs ayında ilde 17 şirket, 7 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Kurulan Şirket
TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre Mayıs ayında Erzurum’da 12, KUDAKA istatistik Bölgesinde 17, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 30, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 108 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum’un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 11,1’lik oran edindi.
Gerçek Kişi Ticari İşletmesi
DOSİAD analizlerine göre Mayıs ayında Erzurum’da 2, KUDAKA istatistik Bölgesinde 8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 19, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 48 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Erzurum’un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı bölge toplamında yüzde 4,16’lık oran gösterdi.
Erzurum’un Kurulan Şirket Sayısı Payı
TOBB verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, 2021 Mayıs ayı bazında Erzurum’un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,58, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 40, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 11,1 olarak belirlendi.
Doğu Anadolu Bölgesi
TOBB verilerine göre Mayıs 2021 döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 108 şirket, 3 kooperatif ve 48 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde bölgede 9 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 8 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı. 2020 yılı Mayıs ayında bölgede 139 şirket, 3 kooperatif ve 114 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre; Mayısta Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 30 şirket, 1 kooperatif ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Dönemde bölgede 2 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 2 şirket ve 7 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Mayıs ayında bölgede 41 şirket, 2 kooperatif ve 46 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Kudaka İstatistik Bölgesi
DOSİAD analizlerine göre; Mayıs 2021 döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesinde 17 şirket, 1 kooperatif ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ay içinde 1 şirket tasfiye edildi. Bölgede 1şirket ve 4 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik ortamdan çekildi. 2020 yılı Mayıs ayında bölgede 24 şirket, 1 kooperatif ve 26 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Erzurum Bölgede 3’üncü Sırada
Erzurum Mayıs ayında da kurulan şirket sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 3’üncü oldu. Mayıs döneminde Malatya’da 9, Van’da 25, Elazığ’da 17, Erzurum’da 12, Bitlis’te 5, Ağrı’da 8, Bingöl’de 6, Hakkari’de 9, Erzincan’da 5, Muş’ta 6, Iğdır’da 2, Kars’ta 1, Tunceli’de 5, Ardahan’da 2 şirket kuruldu.
Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 30,3 Arttı
Mayıs ayında yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mayıs 2021’de, Mayıs 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,2 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,1 oranında azaldı.
Mayıs 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 kapanan kooperatif sayısında yüzde 75,0 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 61,3 oranında azalış oldu.
2021 yılı Mayıs ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 41,9 azalış oldu.
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,2 oranında azaldı.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 41,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 56,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 88,3 oranında azalış oldu.
Mayıs 2021’de Gümüşhane ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.
Mayıs 2021’de kurulan toplam 4.542 şirket ve kooperatifin yüzde 85,4’ü limited şirket, yüzde 13,2’si anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8’i İstanbul, yüzde 10,0’ı Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu.
Bu ay Gümüşhane ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Mayıs 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 31,4 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 45 bin 712 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 101 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 46,5’ini, 5 bin 999 anonim şirket ise yüzde 53,5’ini oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 31,4 oranında azaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

26. dönem polis adayları yemin etti
YEREL HABERLER 26. dönem polis adayları yemin etti
Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
Milletvekili Aydemir: “Erzurum için değer üretenlere minnettarız”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Erzurum için değer üretenlere ...
Vali Memiş: “Fedakar babalar gününüz kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Fedakar babalar gününüz kutlu olsun”
Başkan Yaşar’dan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Babalar Günü mesajı
Kalp krizi sonrası kaybettiği oğlu Murat Demirtaş'ın anısına Hınıs’a kütüphane açıyor
YEREL HABERLER Kalp krizi sonrası kaybettiği oğlu Murat Demirtaş'ın ...
Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
YEREL HABERLER Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
Dünyada su kaynaklarında mikro plastik kirliliği Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: “Son dönemlerde çevrede mikro plastik kirliliği dikkat çekici boyutlara gelmiştir”
YEREL HABERLER Dünyada su kaynaklarında mikro plastik kirliliği Prof. ...
İl Başkanı Karataş’tan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Karataş’tan Babalar Günü mesajı
ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi
YEREL HABERLER ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir ...
Babasının toprağa verildiği gün, Ahmet'in doğum günü
YEREL HABERLER Babasının toprağa verildiği gün, Ahmet'in doğum günü
Karasu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Karasu ailesinin acı günü
Embriyo nakliyle ilk simental ırkı buzağı
YEREL HABERLER Embriyo nakliyle ilk simental ırkı buzağı
Şehit amca ve yeğeni mezarı başında anıldı Babasının şehit olduğu gün dünyaya gelen Ahmet Miran Küçük babasının mezarı başında hediye edilen oyuncaklarıyla oynadı Anma töreninde şehit yakınlara terör örgütüne lanet edip idam istedi
YEREL HABERLER Şehit amca ve yeğeni mezarı başında anıldı Babasının ...
Fenomen çobanın göç yolculuğu
YEREL HABERLER Fenomen çobanın göç yolculuğu
Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu
YEREL HABERLER Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental ...
Rektör Çomaklı: “DAG, büyük atılımların yapılmasına fırsat tanıyacak” Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: “DAG, büyük atılımların yapılmasına ...
MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu; terörist İslam Biliz yakalandı
YEREL HABERLER MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu; terörist İslam ...
MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon İslam Biliz, içişleri bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu
YEREL HABERLER MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon İslam Biliz, ...
Erzurum’da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
Erzurum vergi tahsilat verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum vergi tahsilat verileri açıklandı
Doğu Anadolu Gözlemevi’nde incelemelerde bulunacaklar
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gözlemevi’nde incelemelerde bulunacaklar
Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını yaptılar (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını ...
Yaylada kırkım dönemi
YEREL HABERLER Yaylada kırkım dönemi