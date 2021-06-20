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Kalp krizi sonrası kaybettiği oğlu Murat Demirtaş'ın anısına Hınıs’a kütüphane açıyor

İHA

Mersin'de yaşayan Erzuurmlu emekli öğretmen Mürüvvet Demirtaş, iki yıl önce, kalp krizi sonrası kaybettiği 39 yaşındaki oğlu Murat Demirtaş'ın anısına, babası Akif Yılmaz'ın doğum yeri Hınıs'ta bir kütüphane açıyor.

Kalp krizi sonrası kaybettiği oğlu Murat Demirtaş'ın anısına Hınıs’a kütüphane açıyor

Mersin'de yaşayan Erzuurmlu emekli öğretmen Mürüvvet Demirtaş, iki yıl önce, kalp krizi sonrası kaybettiği 39 yaşındaki oğlu Murat Demirtaş'ın anısına, babası Akif Yılmaz'ın doğum yeri Hınıs'ta bir kütüphane açıyor.
Erzurum'da, Ayazpaşa Mahallesi'nde doğan, babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun farklı yerlerinde yaşayan, son olarak da Mersin'e demir atan, evlenen, biri kız, iki çocuk sahibi olan 48 yıllık öğretmen Mürüvvet Demirtaş, iki yıl kadar önce büyük bir acı yaşadı. Mersin Barosu'na kayıtlı oğlu Avukat Murat Demirtaş'ı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybetmenin şoku ve üzüntüsünü yaşayan Mürüvvet öğretmen, sonraki günlerde sosyal çalışmalara ağırlık vererek, yaşadığı büyük acıyı hafifletmeye çalıştı.
Uzun yıllar Mersin Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji'nde idarecilik yapan yüreği acılı anneyi avutmak ve teselli etmek amacıyla Mersin Barosu, Avukat Murat Demirtaş adına bir hatıra ormanı oluşturdu, bir mesleki yayına da onun adını verdi. Bu arada Adana Kurttepe Anadolu Lisesi İdaresi de, bir zamanlar öğrencileri olan Murat Demirtaş ismini, okul bünyesinde bulunan bir spor tesisine vererek vefa gösterdi.
Kendisinin de "her insan okuduğu kitap sayısı kadar değerlidir" sözünden yola çıkarak, babası Akif Yılmaz'ın doğduğu ilçe olan Hınıs'ta, oğlu Murat Demirtaş adına bir kütüphane oluşturma kararı aldıklarını ve aldıkları kararı gerçekleştirdiklerini belirten Mürüvvet Demirtaş, Hınıs Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hayat bulan çağdaş kütüphanenin açılışını yarın (21 Haziran 2021) yapacaklarını bildirdi.
Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Mürüvvet öğretmen, Nenehatun ismine yakışacak donanımdaki çağdaş kütüphanenin can bulmasına destek veren, katkı sağlayan Erzurum Valiliği'ne, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Hınıs Kaymakamlığı’na, Mersin TED Koleji’ne ve yapmış olduğu 10 adet bilgisayar yardımından dolayı ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sahillioğlu ile kitap bağışında bulunan Murat Demirtaş sevenlerine teşekkür etti.
Anne Mürüvvet Demirtaş, “Ne acı ki eşi de avukat olan oğlum, Avukat MURAT Demirtaş’ı 2 Kasım 2019 günü ani bir kalp krizi sonucu genç yaşında kaybettim. Çalışkan, ilkeli, yardımsever sevgili oğlumun zamansız kaybı mesleki çevrelerinde de büyük üzüntü ve boşluk oluşturdu. Mersin Barosu geride büyük bir sevgi bırakan oğlum Murat Demirtaş’ın adının yaşaması adına bir hatıra ormanı var etme çabalarına girişirken yine mesleki bir kitaba adını verdi. Öte yandan Adana Kurttepe Anadolu Lisesi yine oğlumun adını okul bünyesindeki spor tesisine verdi. Ben ise oğlumun adını yaşatmak amacıyla ‘’ her insan okuduğu kitap sayısı kadar değerlidir’’ ilkesi ışığında sevgili Babam Akif Yılmaz’ın doğum yeri olan HINIS ilçesine bir kütüphane açmayı hedefledim. Bu günkü kuşaklarla, gelecek kuşaklara aydınlanma yolunda önder olacağına inandığım Hınıs İlçesi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturduğumuz, çağdaş kütüphanenin can bulmasında destek veren, Erzurum Valiliğine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Hınıs Kaymakamlığı’na, Mersin TED Koleji’ne, yapmış olduğu 10 adet bilgisayar yardımıyla ODTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Sahillioğlu’na ve kitap bağışında bulunan tüm dost ve yakınlarıma içtenlikle teşekkür etmeyi borç bilirim. Hınıs Nene Hatun Anadolu Kız Meslek Lisesi Kütüphanesi tüm Hınıs’lı hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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