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TYB Erzurum Şubesi ile Köy Okulum Derneği 50 okulda kütüphane kuracak

İHA

"Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın" fikriyle yola çıkan Köy Okulum Derneği Türkiye temsilcisi öğretmen Sedat Emrem ile Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi arasında 12 okul için protokol imzalandı.

TYB Erzurum Şubesi ile Köy Okulum Derneği 50 okulda kütüphane kuracak

“Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” fikriyle yola çıkan Köy Okulum Derneği Türkiye temsilcisi öğretmen Sedat Emrem ile Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi arasında 12 okul için protokol imzalandı.
Daha önce 18 okulda kütüphane kurulmasına vesile olan ve 178 okula ise 75 binin üzerinde okuma kitabı ulaştıran Emrem, Temmuz ayında 50 okul için çalışmalara başlanacağını belirtti.
Türkiye Yazarlar Birliği Şubesi Başkanı Muhammet Hanefi İspirli ile imzalanan protokol ile 5 farklı şehirde 12 köy okulu için imzalar atıldı.
Köy Okulum Derneği’nin sponsorluğunu üstlendiği “Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” sosyal sorumluluk projesi ile kütüphanesi olmayan köy okulları kitaplık ve kütüphane ile buluşturulacak.
Proje ile ilgili Türkiye Yazarlar Birliği adına açıklama yapan Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli; ”17 yıldır sürdürdüğümüz; kitabın, okumanın, eğitimin yanında olma çalışmalarımıza salgın sebebiyle verdiğimiz aradan sonra kaldığımız yerden başlıyoruz. Aynı zamanda HınısPasinler temsilciliğimizi yürüten Sedat Emrem kardeşimiz Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi yürütüyor. Temsi ettiği merkezi Fransa’da olan Köy Okulum Derneği ile birlikte okullarda kitaplıklar kuracağız. Bu amaçla karşılıklı bir iyi niyet sözleşmesi imzaladık” dedi.
Köy Okulum Derneği ile ortak amaca hizmet olarak 50 okula kütüphane kurmak için 12'si Türkiye Yazarlar Birliği ile 5 farklı şehirde ayrıca Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 38 köy okuluna kütüphane ve kitaplık için ortak çalışma yürütülecek.
“Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” projesinin genel koordinatörü Sedat Emrem, Köy Okulum Derneği başkanı Levent Acar’a, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli’ye ve eğitim camiasına desteklerini esirgemeyen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Salih Kaygusuz’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.
“Her daim Erzurum'un başarısı için tüm kulvarlarda koşan bir İl Milli Eğitim Müdürüne sahip olmak bizler için de büyük bir şanstır.” diyen Emrem; “ 20212022 Eğitim ve Öğretim yılının açılışına kadar bitirmeyi planladığımız projemiz Temmuz ayının başında inşallah başlıyor. Buradan kitap destekleriyle projemize destek olmak isteyen tüm eğitim gönüllülerine de şimdiden teşekkür ediyorum.” Dedi.
Fransa'da yaşayan gurbetçilerin oluşturmuş olduğu Köy Okulum Derneği adına açıklama yapan Levent Acar, amaçlarının ana vatanları olan ülkemizdeki çocuklarımıza küçük de olsa katkı sağlamak olduğunu söyledi. Acar şöyle devam etti;
“Bu amaçla da sosyal medyadan haberdar olduğumuz ‘Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın’ projesine destek olmak için arkadaşlarımızla yola çıktık. Birçok okulu bu noktada destek olduğumuz için bu projede tam da bizim istediğimiz gibiydi. Dünyanın neresinde olursak olalım kıblemiz ülkemizdir. Gitmesek de gelmesek de o köyler bizim köylerimizdir, bizim çocuklarımız, bizim okullarımızdır diyoruz.”

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