Milletvekili Aydemir’den Çat çıkarması Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’a konuk olan Aydemir, ilçede çeşitli temaslarda da bulundu

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Çat ilçesine çıkarma yaptı. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’a konuk olan Aydemir, ilçede çeşitli temaslarda da bulundu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Yakut’la birlikte hem esnafı ziyaret eden, hem de vatandaşlarla sohbet eden Aydemir, AK Parti’nin eser siyaseti anlayışının Türkiye’nin dört bir yanında tebarüz ettiğini belirterek, “Çat ilçemiz de bu güzellikten istifade eden bir başka ilçemiz. Çat’ın bu denli güzelleşmesine, yerel hizmetler anlamında eşsiz bir niteliğe kavuşmasında emeği geçen herkese şükranız” dedi. Muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarının, AK Partili belediye başkanlarını kendilerine örnek almalarını isteyen İbrahim Aydemir, “Çünkü bizim belediye başkanlarımız millete hizmetkar olma anlayışını temsil ediyor. Millete sırtını dönenler bunun ne anlama geldiğini bilemez” ifadelerini kullandı.

Yaşar’dan Hizmet Seferberliği Vurgusu

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ı makamında ziyaret eden AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çalışmalar hakkında Başkan Yaşar’dan bilgiler aldı. Çat Belediye Başkanı Yaşar, ilçe merkezine bağlı mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de adeta hizmet seferberliği başlattıklarını söyleyerek, “İlçemizin dört bir yanında belediyemizin hizmet seferberliği var. Her köyümüzde, her mahallemizde belediye ekiplerimizce yürütülen çalışmalar ve hizmetler var. Bizim yüreğimiz milletimize hizmet edebilme aşkı ve heyecanıyla çarpıyor” dedi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ise, AK Partili belediyelerin en bariz farkının hizmet ve yatırım olduğuna dikkati çekerek, “Bizim yerel yönetim ufkumuzu başkaları hayal bile edemez. Gittiğimiz her yerde ve her mecrada AK Partili belediyelerimizin fark ve ayrıcalığını rahatlıkla görebiliyoruz” dedi.

ÇatSa Üretim Tesislerini Gezdi

AK Parti Milletvekili Aydemir, Çat Belediyesi ziyaretinin ardından Başkan Yaşar’la birlikte ÇATSA Bims Blok üretim tesislerini gezdi. İlçede böylesine kıymetli bir tesisin kurulmuş olmasının gurur verici olduğunu dile getiren Milletvekili İbrahim Aydemir, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Aydemir, “Bu yatırıma bakanlar AK siyasetin ve yerel yöneticilikte AK kadroların farkını rahatlıkla görebilirler” diye konuştu.

Aydemir’in Çat temasları esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla devam etti. Aydemir’e ilçede büyük ilgi gösteren Çatlı vatandaşlar, “Vekilimizi her fırsatta yanımızda görmek ve bulmak bizim için büyük mutluluk” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.