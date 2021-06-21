CHP Milletvekilleri Oltu’da

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Merkezinin talimatıyla bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen 50 milletvekili gruplar halinde ilçelere çıkarma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın başkanlığında Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın’dan oluşan heyet Oltu’ya geldi.

Parti binası girişinde CHP Oltu İlçe Başkanı Yüksel Atabay, İYİ Parti Oltu İlçe Başkanı Osman Durgun, Meclis Üyesi Hikmet Dağ, CHP Kadın Kolları Oltu İlçe Başkanı Günay Çınar ve partililerce karşılanan heyet, ülke gündemine ilişkin bir değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada esnaf, köylü ve vatandaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini Ankara’ya taşımak amacıyla kalabalık bir milletvekili grubuyla Erzurum’a geldiklerini aktardı.

İktidarın son yıllarda halktan kopuk bir politika izlediğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “Millet ittifakı olarak bizler milletimizle ittifak yaptık. Bu iktidarın bu saatten sonra halkımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Esnaf, köylü, memur, çalışan ve 13 milyon işsize umut olabilecek hiçbir politikaları yoktur.” dedi.

Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Erkan Aydın ise toplumun her kesimiyle fikir alışverişinde bulunarak elde ettikleri görüş ve düşünceleri hem genel merkeze hem de meclise taşıyarak, sorunların çözümü için çalışmalar yapılacağını belirttiler.

Ardından Oltu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden heyet, burada OTSO Başkanı Baki Karaca’dan ilçe ekonomisi hakkında bilgi aldı.

CHP Heyeti akşam geç saatlere kadar ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerini ara vermeden sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.