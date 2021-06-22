Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Senem Ok, mezuniyet projesi kapsamında, otobüs durağına kütüphane kurdu. Ok, "Kitap okumayı yaygınlaştırmak ve her koşulda okunabileceğini göstermek için durağa kütüphane kurdum" dedi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Senem Ok, mezuniyet projesi için sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçirdi. Ders hocasının da onayıyla kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla otobüs durağına kütüphane kurmayı planlayan Ok, Erzurum Büyükşehir Belediyesi yönetiminden gerekli izinleri aldıktan sonra kütüphane için çalışmaya başladı. Geçen yıl öğrenime başlanılan Edebiyat Fakültesi önündeki durağa kitaplıkları yerleştiren Ok, kendi imkanlarıyla dünya edebiyatından seçme eserleri temin etti.

Otobüs durağındaki kütüphaneye kitaplarını yerleştiren Senem Ok, 'Durakta da oku' projesiyle kitap okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Toplumsal duyarlılık adına yola çıktığını dile getiren Ok, "Toplumsal duyarlılık için düşünceyi besleyen, geliştiren, çabuklaştıran kitap okumanın önemini ve her koşulda okunabileceğini insanlara aktarmak istedim. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izin sonrası kütüphaneyi kurduk. Kütüphanede dünya edebiyatından eserler yer alıyor. Bu kütüphaneden herkes faydalanabilir" diye konuştu.

Otobüs beklerken kitap okuyan Edebiyat Fakültesi öğrencisi Süleyman Emre Gültekin de otobüs duraklarında boş beklemek ya da cep telefonunda sosyal medyada dolaşmak yerine kitap okuyarak, faydalı vakit geçireceklerini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-06-22 09:17:10



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