Öğrenciler ders zamanı köy muhtarının evini ablukaya alıyor



Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinin kırsal İnci Mahallesi'nde bir grup öğrenci, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanabilmek için her gün internetin bulunduğu muhtarın evinin çevresinde toplanıyor. Öğrenciler, derslerini buradan takip edebiliyor.

İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki 120 hane, 450 nüfuslu İnci Mahallesi'nde evlerinde internete bağlanamadığı için EBA'ya ulaşamayan bir grup öğrenci, sağlıklı internet erişimi için muhtarın evinde bulunan `Wi-Fi'yi kullanıyor. Mahallede 12 yıldır muhtarlık yaptığın söyleyen İsmail Altaş, "Pandemi nedeni ile öğrenciler yaklaşık 1 yıldır mağdur oldular. İnternet var ama çekmiyor. Defalarca müracaat ettik, bir sonuç elde edemedik. Köydeki yaklaşık 50 öğrenci evimdeki Wi-Fi'den yararlanıyor. Onlar için gün boyu internet hattını açık bırakıyorum. Çünkü dersi olan gelip evimin etrafında oturuyor. Yazın iyi, kışın soğukta, bazen de yağmurlu havada ders görüyorlardı. Hepsini evimde ağırlamak isterim ama öyle bir imkanımda yok. Öğrencilerin bu çilesi yüz yüze eğitimle biter" diye konuştu.

Öğrencilerden Abdullah Kaya internetin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini belirterek, "Uzaktan eğitimde derslerin birçoğuna katılamadım. Muhtar amcanın evinin önüne gelip Wi-Fi'den bağlanarak derslere katılabiliyoruz. Zorunlu olmadıkça soğuk ve yağmurlu havalarda gelmedik. Mahallemize verici istiyoruz" dedi.

Askerden yeni geldiğini söyleyen Necip Alkan ise, "Askerdeyken pandemi nedeni ile izin kullanamadım. İnternette çekmediği için aileme hasret kaldım. Üniversiteyi dışardan okuyorum İnternet olmadığı için çok mağdur oluyorum, mahallemize iyi bir verici istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2021-06-22 09:40:08



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