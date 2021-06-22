Erzurum eğitimine kütüphane desteği

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında, Erzurum Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan kütüphanenin açılışını Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç yaptı.

9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurumlu emekli Korgeneral Hayrettin Uzun tarafından kütüphaneye 360 kitap bağışlandığını açıkladı.

Tümgeneral Erhan Uzun, Eski bir Çin atasözü der ki: “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir, bizim hedefimiz de insan yetiştirmek olmalı.” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kısa hedeflere değil daha uzun hedeflere bakmamız gerekiyor. Bizler asker olarak muharebe meydanında düşmanla savaşıyoruz. Toplumumuzun içindeki esas düşman cehalettir. Cehaletle savaşmak için de çocuklarımızı bilgiyle donatmamız gerekir” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da açılışta yaptığı konuşmada Müdürlük olarak okuma kültürüne büyük önem verdiklerini ve başta Erzurum Kitap Akademisi olmak üzere çeşitli okuma faaliyeti yürüttüklerini belirtip okullarda kurulacak kütüphanelerin de okuma kültürüne katkısı olacağına inandığını söyleyip, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde Değerler Eğitimi alanında Türkiye 3.sü olan Nurgül Ekşioğlu ve Psikoloji alanında teşvik ödülü alan Muhammed Erdal Buke ve Yusuf İrşad Tercan’a 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun tarafından plaket verildi.

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