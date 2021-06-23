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Atatürk Üniversitesi’nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış

İHA

Atatürk Üniversitesi’nden Obstetrik Anesteziye güncel bir bakış

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Karadeniz Şubesi ortaklığında “Obstetrik Anesteziye Güncel Bakış” konulu ESempozyum düzenlendi.
17 Haziran 2021 tarihinde toplam 430 bilim insanının katıldığı “Obstetrik Anesteziye Güncel Bakış” konulu sempozyumda; toplam 4 panel, 8 konuşmadan oluşan bilimsel program ile Obstetrik Anestezinin güncel konularına ışık tutuldu.
Sempozyumda Deneyimler Paylaşıldı
Yurt içinden 11 farklı üniversiteden sempozyuma katılım sağlandığını aktaran Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Mehmet Aksoy: “Alanında uzman akademisyenlerin değerli katkıları ile gerçekleştirdiğimiz esempozyumla genç meslektaşlarımızın faydalandığı ve deneyimlerin paylaşıldığı güncel literatürün eşlik ettiği bir bilimsel ortam oluştu. Toplantımız, başkanlığını 2 yıldır Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Canan Atalay’ın yürüttüğü Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Karadeniz Şubesi ortaklığında gerçekleştirildi. Oldukça verimli geçen ve alana yönelik bilimsel katkı sunan sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Rektör Çomaklı: “Sempozyum Çıktıları Geleceğe Işık Tutacak”
Sempozyumla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, günümüz tıbbının her gün yeni gelişmeler ve değişimlerle hızla ilerlediğini aktararak: “Bu ilerleme sonucunda bir yandan pek çok hastalık erken dönemde teşhis edilebilmekte diğer yandan da tedavi olanakları ve seçenekleri gelişmektedir. Neticede karşımıza artık daha sık komplike, yandaş sorunları olan hastalar gelmekte ve gelişmeler değişikleri de yanında getirmektedir. Obstetride de ek ve ciddi hastalıkları olan gebeler takip edilmeye başlanmış hem obstetrisyen hem de anestezist açısından da farklı sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır. Karşılaşılan bu sorunlar nedeniyle olabilecek komplikasyonları önlemek en önemli konulardan biri haline gelmiştir. TARD Karadeniz Şubesi ile düzenlenen sempozyumun da çıktılarının bu konulara ışık tutacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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