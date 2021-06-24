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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı

İHA

Amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı

Erzurum’da iddiaya göre mal davası yüzünden iki kardeşin arasında kavga çıktı. Kavga sırasında elindeki demir boruyu 10 yaşındaki kuzenine fırlatan genç ise küçük kıza dehşeti yaşattı.
Edinilen bilgilere göre, 19 Haziran Cumartesi günü 4 çocuk sahibi Turgut ve Seçgül K. çifti, Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Atlıkonak Mahallesi'ne çocuklarıyla beraber piknik yapmaya gitti. Köye gittikleri sırada Turgut K. ile kardeşi mal davası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında iddiaya göre traktörle oradan geçen Turgut K.'nın yeğeni S.K., elindeki demir boruyu 10 yaşındaki kuzeni Zehra Su K.'nın yüzüne fırlattı. Aldığı şiddetli darbe nedeniyle yere düşen küçük kız ise dehşet verici anlar yaşadı. Demir borunun yüzüne çarpması nedeniyle elmacık kemiği çatlayan minik Zehra, iki gün yoğun bakımda tedavi gördü.

“Kızımı bu hale kuzeni getirdi”
Kızının yüzüne 26 yaşındaki kuzeninin demir boru fırlattığını belirten Seçgül K., “Yaşadığımız olay geçen cumartesi gerçekleşti. Eşim tır şoförü ve o gün izinliydi. Atlıkonak köyünde evimiz var, oraya gittik hem evi havalandırayım dedim hem de çocuklarımla piknik yapalım istedim. Gittiğimiz sırada eşimle kardeşi arasında bir tartışma oldu. Tartışma o kadar büyük bir tartışma değildi. Daha sonra kayınımın oğlu traktörle olduğumuz yere geldi. Kızımı bu hale getiren S.K.'da o sıra traktörün römorkunda saklanıyordu. Orada elindeki demir boruyu kızımın yüzüne vurdu. Kızım da zaten diyor ki 'Anne onunla göz göze geldik, benim yüzüme demiri fırlattı' diyor. Kızımı 26 yaşındaki kuzeni bu hale getirdi” dedi.

“Kavga mal davası nedeniyle başladı”
Eşinin hakkını istemesine rağmen kayınının vermediğini iddia eden Seçgül K., “Önceden hiç tartışmamız yoktu, aralarındaki problemler mal davası yüzünden başladı. Benim eşim kendi hakkı olanı onlardan istedi ama onlar eşime hakkını vermedi. Yine o gün eşim 'Benim hakkım neyse bana onu verin' dedi. Kayınım da 'Hayır sana bir şey vermeyeceğim' dedi. Orada tartıştılar sonra traktörle o adam geldi. Traktörü E.K. kullanıyordu, o da saldırdı. Ama diğeri römorka saklanmış, sonra demir boruyu kızımın yüzüne fırlattı” diye konuştu.

“Bilerek benim kızımı hedef aldı”
Kızının yüzüne demir sopa atan S.K.'nın şu anda hocalık yaptığını da söyleyen Seçgül K., “Geçen bayramda S.K. oğluma bir tokat atmış, bizde dedik ki belki oğlumuz bir terbiyesizlik yapmıştır. Olabilir, abisi yapabilir dedik. 4 tane çocuğum var, eşim tır şoförü. Benim kimseye de bir zararım yok. Kızım Zehra’nın psikolojisi çok bozuk durumda, en ufak bir şeyde hemen ağlıyor. Sebep her ne olursa olsun eşim de haksız olsa bu çocuğa saldırmak olmaz. Üstelik bu bir eğitim görevlisi, şu anda hocalık yapıyor. Bunu benim çocuğuma yapan yarın başkasının çocuğuna da yapar. Ayrıca karakolda şiddetten dolayı bunun başka dosyaları da var. Bilerek benim kızımı hedef aldı orada. Kızım tedavi sürecinde iki gün yoğun bakımda kaldı. Gözünün altı tamamen dikişli ve elmacık kemiği çatlak durumda bulunuyor. Plastik cerrahiye götürdüm ve doktor yüzünde iz kalacak dedi” şeklinde konuştu.

“Amcam babama bıçak çekti”
Amcasının kavga sırasında babasına bıçak çektiğini belirten Zehra Su K. ise, “Babam o gün amcamın yanına doğru gitti ama saldırmak için gitmedi. Amcam biranda babama saldırdı, daha sonra hemen silahına doğru koştu. Sonra silahı almaya giderken babam amcama 'Korkuyor musun?' dedi. Amcam da 'Hayır korkmuyorum' deyip babama doğru bıçak çekti. Daha sonra annem geldi onları ayırmak için ben de korktum. Caminin orada da E.K. ile S.K. vardı. Onlar traktörle gelirken yer değiştirdiler. S.K. arka tarafa geçti, ben de babama bir şey olacak diye çok korktum. S.K. bana bakıyordu, ben de ona bakıyordum. Sonra o elindeki demiri bana doğru attı. Ben de aldığım darbeyle yere çakıldım. Kendimi çok kötü hissettim ve çok korktum. Şu anda biraz korkuyorum ama iyiyim” dedi.

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