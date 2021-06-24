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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepsi börek Ağrı ve Kars şubelerini açtı

İHA

Tepsi börek Ağrı ve Kars şubelerini açtı

Dadaşkent ve Şükrüpaşa olmak üzere Erzurum’da iki imalathane ve satış noktasında 25 kadına istihdam sağlayan Tepsi Börek, Kars ve Ağrı’da da şube açtı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Yönetim Kurulu yeni üyesi, Tepsi Börek’in sahibi başarılı iş kadını Esra Yıldırım, hedeflerinin Türkiye genelinde şube açarak Erzurum ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak istediklerini söyledi.
Üye iş yerlerine ziyaret programını sürdüren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, yaptığı açıklamada, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın, ilkeli duruşu, vizyonu ve misyonuyla Erzurum’da, başarılı iş kadınlarımızla çalışmalarına devam etmektedir. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı’mız Fuat Demir’in öncülüğünde, her geçen gün büyüyen ve gelişen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın, başarılı, katma değeri yüksek, çalışan kadın profilinin yanında, aile yapısını koruma önceliği olan kadınlarımızla yol almaya özen göstermektedir. Bu minvalde, Esra hanımla da uyum içinde, başarılı çalışmalar yapacağımızdan şüphe duymuyorum. Coğrafi işaret almış Erzurum’un önemli yöresel yemeklerinin başında gelen su böreğini yerelde ve ulusalda, temizliği, kalitesi ve lezzetiyle en iyi şekilde temsil eden Tepsi Börek’in tüm emekçilerini kutluyor, herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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