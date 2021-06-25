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Aydemir: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3’üncü yılında

İHA

Aydemir: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3’üncü yılında

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anında karar alma mekanizmalarıyla, çok daha fazla mesafe alınır hale gelindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur." dedi.
Sistem 3’üncü Yılında
Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrası yapılan ve büyük başarılar elde edilen seçimlerin bugün 3'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.
Fonksiyonellik Vurgusu
Geçen 3 yılda hayata yansıtılan çok önemli faaliyetlerinin olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok fonksiyonel bir halin herkes tarafından görüldüğünü kaydetti.
Terörle Mücadele
Bunun en bariz örneğinin terörle mücadelede alınan mesafe olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, "Terörle mücadelede son 3 yıl, önceki yıllarla kıyası kabil olmayacak kadar zirve noktalardır. Bugün PKK bitme noktasına gelmiştir. DEAŞ'la yaptığımız mücadelede aldığımız mesafenin eşi emsali yoktur. DEAŞ'ı bu sistemde yerle yeksan ettik. Terörün hangi rengine giderseniz gidin mücadelemiz çok başarılı bir sonuç verdi." dedi.
Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hayatın diğer alanlarında da neye gerek varsa anında müdahale edildiğini ve arzu edilen sonuçların ortaya çıktığını belirtti. Dünyanın, son 2 yılda salgınla uğraştığını, en başarılı ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini anlatan Milletvekili Aydemir, bu başarının altında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olduğunu ifade etti.
Yatırımlar, Atılımlar Süreci
Sistemin hayata geçmesi öncesinde, sağlık alanında yapılan atılımların da bu başarıda büyük payının olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anında karar alma mekanizmalarıyla çok daha mesafe alır hale geldik. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet olmuştur." diye konuştu.

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