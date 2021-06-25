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Erzurum’da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

İHA

Erzurum’da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Erzurum’da iki ayrı olayda jandarma ekipleri tarafından büyükbaş hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile büyükbaş hayvan hırsızlığı suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 18 şüpheli şahsa yönelik Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Karayazı, Horasan ve Pasinler ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 20 adreste eş zamanlı yapılan aramada; 234 gram bonzai, 101 gram kubar esrar, 19 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 235 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 36 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 17 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 5 adet çalıntı büyükbaş hayvan, 2 adet kulak küpesi basma aparatı ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aşkale ilçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Erzurum ili Aşkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1002 gram bonzai ele geçirildi.
Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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