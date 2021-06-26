Erzurum’da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez boyalı bir kaya resmi görüldü

Erzurum’da Erken Kalkolitik Çağ’da aşı boyasıyla yapıldığı tahmin edilen 8 bin yıllık bir kaya resmi bulundu. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez örneğine rastlanan kaya resmi Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi açısından önemli izlerini taşıyor.

Erzurum’un Tortum ilçesinde örneğine Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok az rastlanan demir oksitleri içeresinde bulunan aşı boyasıyla yapılan geyik motifli kaya resimleri bulundu. Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk tarafından tespit edilen kaya resminin bilimsel çalışmaları ise Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Doç. Dr. Yavuz Günaşdı ve Dr. Ahmet Cüneydi Has tarafından yürütüldü.

Yapılan incelemelerin ardından kaya resminin örneğine daha önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde rastlandığı fakat Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez görüldüğü tespit edildi. Aşı boyası tekniğiyle yapılan kaya resminin Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ’da yapıldığı tahmin ediliyor. 8 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya resimlerinin kesin tarihi bilimsel incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, keşfin Doğu Anadolu Bölgesi tarihi açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün Erzurum için çok önemli bir tespit yaptık. Bizler Erzurum’da çok önemli kaya resimleri tespit ettik. Bu resimler genellikle kabartma ve çizgi tekniğinde yapılıyor. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez boyalı bir resim bulduk. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bunun örneklerinden görüyoruz. Ama Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk örneğini tespit ettik. Bu resim aşı boyasıyla yapılmış. Bu mağarada ki demir oksitlerden elde edilen boyalarla çizilmiş. Aşı boyasıyla yapıldığı için bu resmin daha öncekilerden daha eski olduğunun üzerinde duruyoruz. Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ olarak tarihlendirebiliriz. Bu da bizi günümüzden 7 bin 500 veya 8 bin yıl öncesine götürüyor” dedi.

Kaya resminin tespitini yapan Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk ise bulunan keşfin 8 bin yıl öncesinde yapıldığını belirterek, "Kaya resimlerini bir arkadaş bana gönderdi. Ben de müze müdürlüğüne resmi dilekçe ile başvurdum ve tespit için buraya geldik. Gerekli incelemeleri yaptık. Bunun tarihlendirme çalışması başladı. Aşı boyasıyla yapıldığı ortaya çıktı. 8 bin yıllık bir kaya resmi. Erzurum tarihini değiştirir bir nitelikte. Çalışmalarımız devam edecek. Yerini açıklamıyoruz. Bunun sebebi tahrip olmamasından dolayı” şeklinde konuştu.

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