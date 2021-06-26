Erzurum’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı Kamyonet çarpışmanın etkisiyle ters döndü

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Erzurum Erzincan karayolu Karaz kavşağında meydana gelen trafik kazasında E.B. yönetimindeki 30 AAD 695 plakalı Toyota marka otomobil ile Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halindeyken Karaz kavşağında köye dönen A.G. yönetimindeki Ford marka 33 PAZ 97 kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet ters dönerken otomobilde hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü E.B, kamyonet sürücüsü A.G. ile otomobilde bulunan ve kadın polis memuru olduğu öğrenilen B.B ve A.E.B. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın görgü tanıkları kavşakta sürekli kazalar yaşandığını belirterek bölgeye en kısa sürede gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.

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