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Ahır olarak kullanılan tabyaya dikkat çekmek için şiir etkinliği düzenlediler

DHA

Ahır olarak kullanılan tabyaya dikkat çekmek için şiir etkinliği düzenlediler


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki, 2'nci Abdulhamit tarafından yaptırılan ve şu an ahır olarak kullanılan Şahap Paşa Tabyası'na dikkat çekmek için 'Kışlada Vatan ve Sevda Şiirleri' etkinliği düzenlendi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Erzurum tabya olarak Türkiye'nin en zengin şehri. Fakat tabyalarımızın içler acısı durumunu görüyoruz. Umuyoruz ki, yetkililer ve STK'lar olarak tabyaları gezelim, son durumlarını görelim ve yapılması gereken neyse yapalım. Çünkü ceddimizin kemikleri sızlar. Burada vatan müdafaası yapıldı, destanlar yazıldı ama şu an hayvan barınağı haline gelmiş" dedi.
Erzurum-Tortum kara yolu üzerinde 'Gürcü Boğazı' denilen yerde, 2'nci Abdulhamit tarafından, Erzurum'un savunması için 1884-1894 tarihleri arasında yaptırılan Şahap Paşa Tabyası, sahipsiz kalınca köylüler tarafından ahır olarak kullanılmaya başlandı. Merkez yönetim binaları, koğuşlar ve cephaneliklerden oluşan tabyanın bölümleri, yöredeki köylüler için ahır görevi görüyor. Tabyanın durumuna dikkat çekmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER), Genç Gönüllüler, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi tarafından 'Kışlada Vatan ve Sevda Şiirleri' etkinliği düzenlendi. Şairler, tabyayı  gezdikten sonra vatan, bayrak ve sevda üzerine kendi yazdıkları ya da başka şairlerin yazdığı şiirleri seslendirdi.
'TABYALARIMIZIN HALİ İÇLER ACISI'
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Erzurum, tabya olarak Türkiye'nin en zengin şehri. Burada tarihçiler tarafından yazılan 40'a yakın tabya var. Bunların 22 tanesi ayakta. Ayakta kalan tabyalardan biri de Şahap Paşa Tabyası. Burası 1990'lara kadar kışla olarak kullanıldı. Bu tabyada hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde askerimizin yaşadıklarını yaşamak, gençlerimize bu duyguyu aşılamak, gurbet şiirleri, türküleri söyleyen Mehmetçik'in duygularını gençlere nüfuz ettirmek için özellikle vatan ve sevda şiirleri okumak istedik. Etkinlikteki ikinci amacımız, Erzurum bir harp kenti olarak, kültür varlıkları açısından tabya, kale anlamında zengin bir şehir. Bu tabyalarda müze ve sanatsal, kültürel etkinliklerin yapılabileceğini göstermek amacıyla programı gerçekleştirdik. Tabyalarımızın içler acısı durumunu görüyoruz. Umuyoruz ki, yetkililerimiz ve biz STK'lar olarak tabyaları gezelim, son durumlarını görelim ve yapılması gereken neyse yapalım. Çünkü ceddimizin kemikleri sızlar. Burada vatan müdafaası yapıldı, destanlar yazıldı ama şu an hayvan barınağı haline gelmiş. İnşallah en kısa zamanda buralara el atılır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-06-27 09:51:32

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