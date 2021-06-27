Tarihi tabyada şiir şöleni

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında tarihi Şahap Paşa Tabyası'nda şiir şöleni düzenlendi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’da bilinen 40’ın üzerinde tabya olduğunu belirterek, “Erzurum vatanın doğudaki boğazı. 40 bilinen tabya var, 22 si ayakta. Şahap Paşa Tabyası aynı zamanda bir kışla olarak kullanılmış. Bu tabyada hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde askerimizin yaşadıklarını yeniden yaşamak, gençlerimize bu duyguyu yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Özellikle vatan ve sevda şiirleri okuyacağız. Erzurum bir harp kenti olarak çok zengin bir şehir. Bu tabyalarda müze olarak kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağını göstermek için buradayız” dedi.

Davetliler, tabyayı gezdikten sonra şiir etkinliğine katıldı. Her yaş grubundan şair, vatan şiirleri ile farklı bir etkinliğe imza attı.

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