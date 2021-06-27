Palandöken Gençlik Merkezi’nden F Klavye kursu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Gençlik Merkezi’nden F Klavye kursu

İHA

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi 'Hızlı Klavye' Kursu düzenledi. Kursta F Klavye ile yazı yazmayı öğrenen kursiyerlere madalya verildi.

Palandöken Gençlik Merkezi’nden F Klavye kursu

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi ‘Hızlı Klavye’ Kursu düzenledi. Kursta F Klavye ile yazı yazmayı öğrenen kursiyerlere madalya verildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri İnsan odaklı etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi de bir ilke imza atarak farkındalık oluşturdu. Palandöken Gençlik Merkezi Standart Türk Klavyesi olarak bilinen F Klavyeye özendirmek için ‘Hızlı Klavye Kursu’ düzenledi.
Eğitmen Nurdan Tercanlı, ‘Hızlı Klavye Kursu’na katılan kursiyerlere eğitim verdi. Standart Türk Klavyesi’ni öğrenen kursiyerlere madalya verildi. Madalya töreni öncesinde FKlavye öğrenen kursiyerler klavye kullanmadaki hızlarını yarıştırdı. Alkışlar ve Palandöken Gençlik Merkezi Müzik grubu eşliğinde hızlı bir şekilde FKlavye kullanan kursiyerler unutulmaz anlar yaşadı. Eğitmen Nurdan Tercanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi’ne farkındalığından ötürü teşekkür ederek, kursiyerlere FKlavye öğrettiği için mutlu olduğunu söyledi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, bir ilke imza atmanın ve farkındalık oluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının FKlavyeye ilgiyi daha da artırmak olduğunu söyledi. Düzenledikleri kursta madalya kazanan gençlerin diğer vatandaşlara önemli ölçüde örnek teşkil edeceklerinin altını çizen Gözütok, kursa katılanları tebrik etti.
Gözütok, “Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile kulüp çalışmalarını düzenliyoruz. Bu kulüp çalışmamızda da böyle farklı ve güzel bir etkinlikle taçlandırmış olduk. Nurdan Tercanlı hocamıza da verdiği mesaiden ve özverisinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.
Kursun sonunda Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ve Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır öğrencileri etkinlik esnasındaki performanslarından ötürü tebrik ederek madalyalarını takdim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisi ...
Tarihi tabyada şiir şöleni
YEREL HABERLER Tarihi tabyada şiir şöleni
Erzurum’da Futgolf sahası yapıldı Hem futbol hem de golf oynamanın keyfini çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Erzurum’da Futgolf sahası yapıldı Hem futbol hem de ...
Ahır olarak kullanılan tabyaya dikkat çekmek için şiir etkinliği düzenlediler
YEREL HABERLER Ahır olarak kullanılan tabyaya dikkat çekmek için ...
Erzurum’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı Kamyonet çarpışmanın etkisiyle ters döndü
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı Kamyonet ...
Otomobil orta refüje çıkarak durabildi Kazada 2 sürücü de yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil orta refüje çıkarak durabildi Kazada 2 ...
Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Güvenlik korucularına AFAD farkındalık eğitimi
Öğrenciler sınavda yakınları dışarıda ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler sınavda yakınları dışarıda ter döktü
Yeşeren Hayatlar Projesi ile umutlar yeşerdi
YEREL HABERLER Yeşeren Hayatlar Projesi ile umutlar yeşerdi
Erzurum dağlarında 8 bin yıllık kaya resimleri
YEREL HABERLER Erzurum dağlarında 8 bin yıllık kaya resimleri
Erzurum’da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez boyalı bir kaya resmi görüldü
YEREL HABERLER Erzurum’da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya ...
Erzurum’dan 5 kişilik AFAD ekibi Bingöl’e yola çıktı
YEREL HABERLER Erzurum’dan 5 kişilik AFAD ekibi Bingöl’e yola çıktı
Emniyet Müdürü Aslan duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aslan duyarsız kalmadı
Polisten YKS tedbirleri
YEREL HABERLER Polisten YKS tedbirleri
Ermed’den ‘’Medya ve STK buluşması’’ etkinliği
YEREL HABERLER Ermed’den ‘’Medya ve STK buluşması’’ etkinliği
Aydemir enerjide Erzurum beklentilerini paylaştı Aydemir İl yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekti Milletvekili Aydemir Bakan Dönmez’le görüştü
YEREL HABERLER Aydemir enerjide Erzurum beklentilerini ...
Erzurum’da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
YEREL HABERLER Erzurum’da hayvan hırsızlığı ve uyuşturucu ...
Atatürk Üniversitesinden Türk Dünyasını buluşturan sempozyum
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden Türk Dünyasını buluşturan ...
Aydemir: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nimet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3’üncü yılında
YEREL HABERLER Aydemir: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir ...
Yılan, aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye geldi
YEREL HABERLER Yılan, aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye ...
Önce çevre temizliği yaptılar sonra antrenmana çıktılar
YEREL HABERLER Önce çevre temizliği yaptılar sonra antrenmana ...
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesinde TÜBİTAK proje sergisi açıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesinde TÜBİTAK ...
Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı Otomobile giren yılanı vatandaşlar çıkardı
YEREL HABERLER Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları ...
İneklerinin otlatılmasına izin verilmeyince köprüye çıktı
YEREL HABERLER İneklerinin otlatılmasına izin verilmeyince köprüye ...