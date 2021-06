Karnaval havasında ödüllendirildiler

Gerek Kulüpler Kros Ligi’nde gerekse Atletizmi Geliştirme Proje Yarışlarında Türkiye Şampiyonu olan Karayazı Belediyesporlu atletler ödüllendirildi. Ünlü sanatçı Tarkan’ın Milli takım için bestelediği şarkı eşliğinde Türk Bayraklarıyla süslenen konvoyla ilçede tur atarak halkı selamlayan Cahit Demir’in öğrencileri alkış yağmuruna tutuldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 2021 yılındaki faaliyetlerinde atletizm pistleri ve koşu parkurlarında fırtına gibi esen Karayazı Belediyesporlu atletler karnaval havasında düzenlenen törenle ödüllendirildi. Antrenör Cahit Demir’in öğrencileri Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in katılımı ile ödüllendirildi. Sporcular için özel olarak hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen araç Tarkan’ın Milli takım için bestelediği “Bir Oluruz Yolunda” şarkısı eşliğinde ilçe turladı. Sporcular halkı selamlarken Karayazılı vatandaşlar Türkiye şampiyonu atletlere sevgi gösterisinde bulunarak alkışladı. Karayazı’da düzenlenen törenle ödüllerine kavuşan şampiyon atletler büyük bir gurur yaşadı. Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, antrenörler Yavuz Bayram, İsmail Güzeloğlu, Cahit Demir, Mustafa Esen ve Özkan Kaya yönetiminde atletizmde altın yılını yaşayan Erzurum atletizmine en büyük katkıyı sağlayan ilçelerden biri Karayazı Belediyesi’nin sporcuları ödül almanın gururunu yaşadı. Karayazılı atletlerin bu başarılara gelmesinde büyük payı olan Antrenör Cahit Demir, Karayazı'nın spor geleceğini daha da güçlendirmek, gençlerimizi her konuda ve her alanda yarınlara daha da donanımlı taşımak ve sporunun tabana yayılması adına farkındalık oluşturmak için Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in ödül töreni organize ettiklerini söyledi.

Başarılı antrenör Demir, “1213 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılan U20 Balkan Atletizm Şampiyonasında 800 metrede Ülkemizi temsil eden ve Balkan şampiyonu olan Karayazı Belediye Kulübümüzün yetiştirdiği ilçemizin evladı milli sporcumuz Mevlüt Aras’ın yanı sıra Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde Gaziantep ilinde düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Kros ligi Türkiye Şampiyonasında U18 kategorisi 3000 metre yarışlarında Türkiye şampiyonu olan sporcularımız ilçemizin gurur kaynağı olmuşlardır. Karayazı Belediye Spor Kulübü sporcuları Büşra Güldes, Rojin Canpolat, Elif Alaca, Zeynep Şaka ile Berfin Kaya elde etmiş oldukları başarılarından ötürü İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Hüsnü Türker, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ilçemiz kamu kurumları ve halkımızın katılımıyla ödüllendirildi ve sporcularımız için ilçe merkezinde konvoy düzenlendi. Bu başarılarda desteği ve emeği olan il temsilcimiz Fesih Doğan antrenör abilerim Yavuz Bayram, İsmail Güzeloğlu, Orhan Güngör, Cüneyt Gümgüm, Ümit Kayan ve ilçe müdürümüz Faruk Asma’a ayrıca çok teşekkür ederiz” dedi.

Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Hüsnü Türker ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil maddi manevi her daim sporcuların yanlarında olduklarını kendilerine ileterek çeşitli hediyeler vererek sporcuları ödüllendirdi.

Kaymakam Türker ile GSİM İl Müdürü Taşkesenligil, Karayazılı atletlerin Türkiye çapındaki başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, bundan sonraki yarışlarda ve Avrupa Arenasında sporculara başarı dileklerini ilettiler.

