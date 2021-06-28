“Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din” ilk defa aynı çalıştayda buluştu

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din” çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi, modern problemlere çözümler sumak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İlahiyat Fakültesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ortaklığında düzenlenen; açılışını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer’in yaptığı, Kurul Başkanlığını ise Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçti ile Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yeşilyurt’tun yürüttüğü “Yapay Zekâ, Transhümanizm Ve Din Çalıştayı” ile günümüz dünyasında yaşanan değişim ve dönüşümler ele alındı.

Yapay Zekâ, Farklı Disiplinler Bağlamında Ele Alındı

Türkiye’de bu kapsamda yapılan ilk çalıştay olma özelliği taşıması ve İslam medeniyetinin değişim ve dönüşümden uzak kalamayacağının ilanı niteliğindeki bu çalıştayın ilk oturumda Türkiye’de yapay zekâ konusunda söz sahibi olan araştırmacılar, yapay zekânın ne olduğunu farklı disiplinler bağlamında paylaştı. Ardından yapay zekâdin ilişkisi; fütürizm, din psikolojisi, kelam ve din sosyolojisi alanları bağlamında ele alındı. Üçüncü oturumda ise transhümanizmin ne olduğunu ve din ile ilişki niteliği katılımcılar tarafından açıklandı. Değerlendirme oturumunda ise, Türkiye’de teknoloji, dijitalleşme, yapay zekâ ve yeni akımlar hakkında çalışmalar yapan uzman konuklarla genel bir çerçeve ortaya koyuldu.

Rektör Çomaklı: “Yapay Zekânın Dolaylı Etkisi Doğrudan Etkiye Dönüştü”

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, günlük hayatta teknolojik uygulamalar nedeniyle, yapay zekânın oldukça geniş bir alana yayıldığını belirterek bu çalıştay ile yapay zekânın çeşitli konu başlıkları içerisinde ele alındığını ifade etti. Yapay zekâ nedeniyle, teknolojinin sosyal hayattaki dolaylı etkisinin artık doğrudan etkiye dönüştüğünü aktaran Rektör Çomaklı: "Böylesine önem arz eden bir meselenin Atatürk Üniversitesinin de katkılarıyla konuşuluyor olmasından mutluluk duyuyor, emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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