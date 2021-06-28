Şenkaya Sarıyar Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ Erzurum’da yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Erzurum Şenkaya Sarıyar Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘İnşaat çalışmaları devam eden Şenkaya Sarıyar Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Bin 600 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.

‘Baraj gövde kazıları ve dolgusu, membran, dolusavak, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon ve yol imalatlarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Yıldız, ‘Baraj rezervuar alanından etkilenen köy içme suyu hattının deplase imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 30 metre ve su depolama kapasitesi 0,63 hm3 olan Erzurum Şenkaya Sarıyar Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 360 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir ’dedi.

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