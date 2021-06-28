Oltu Kaymakamı Pazarcı, görevine başladı

Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ın Erzurum Valiliği Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanmasının ardından boşa çıkan Oltu Kaymakamlığı makamına Umut Pazarcı atandı.

33 yaşında ve bekar olan Kaymakam Pazarcı, Düzce’nin Yağlıca ilçesindeki 1 yıllık görevinin ardından Oltu’da göreve başladı.

Kaymakam Umut Pazarcı, Oltu’nun marka değerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, tarihi öneme sahip olan bir ilçede göreve başlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Pazarcı, “İnşallah Oltu’ya ve Oltu halkına güzel hizmetler yaparız. Oltu’nun özellikleri ve güzelliklerini duyurmak açısından basın, bizim için çok önemli bir noktada. İnşallah görev süremiz boyunca faydalı işler yaparız” dedi.

Oltu’ya gelmeden önce medyada Oltu hakkında detaylı araştırma yaparak bilgi sahibi olduğunu aktaran Kaymakam Pazarcı, Oltu’nun geçmişte işgal karşısında Oltu İslam Şurası adıyla hükümet kurmasının da kendisini çok etkilediğini söyledi.

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