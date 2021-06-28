ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2021 yılı 1. Bölge ASKOM toplantısı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ‘nün ev sahipliğinde Erzurum Şehir Hastanesi Konferans salonunda yapıldı.

Erzurum 2021 yılı 1. Bölge ASKOM toplantısı Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında yapılan toplantıda, bölge illerden ErzincanKarsArdahanBayburtIğdırAğrı illerinin Sağlık Müdürleri, Sağlık Hizmetleri Başkanları ve ilgili yöneticilerinin katılımıyla bölgedeki sağlık hizmetleri değerlendirildi. Bölge illerinin sağlık hizmetleri tek tek ele alınarak bundan sonraki süreçle ilgili planlamalar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.