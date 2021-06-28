Büyükşehir’den engellilere yönelik mesleki eğitim kursu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarının açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Törende ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik yatırımlarına “Erişilebilir Mekân” belgesi verildi.

Açılış törenine Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Bilinmelidir ki, önceliğimiz; engelli vatandaşlarımızın sosyoekonomik yaşamdaki rollerini değiştirmek ve güçlendirmek olmuştur. Çünkü biz engelli vatandaşlarımıza hiçbir zaman ‘yardıma ihtiyaç duyan’ gözüyle bakmadık, bakmayacağız. Bizim gözümüzde engelli kardeşlerimiz, toplumun diğer fertlerinden farkı olmayan, ekonomik değer üreten, çalışan, kazanan ve kazandıran bireylerdir” dedi.

Başkan Sekmen, “Unutulmamalıdır ki; toplumun her bir ferdi yarının birer engelli adayıdır. Bu bakımdan engelli kardeşlerimizin sorunlarını kendi sorunumuzmuş gibi benimsemeli, bu alandaki farkındalığımızı geliştirmeli ve empati kültürünü sürekli canlı ve diri bir halde tutmalıyız” diye konuştu.



“Engelli kardeşlerimiz yeni meslek sahibi olacak”

Başkan Sekmen, konuşmasında kurslar hakkında bilgi verdi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Engelli vatandaşlarımız ve hanım kardeşlerimizin ekonomik problemlerine çare üretmek adına İŞKUR destekli mesleki eğitim kursları hazırladık. Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'mizde gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarımız, saç bakım ve yapım, yöresel bez dokuma, dekoratif ev tekstili ürünleri hazırlama, bindallı üç etek yapımı, şiş ve tığ örücülüğü alanlarını kapsamaktadır. 20’si engelli vatandaşlarımız 50’si de hanım kardeşlerimiz olmak üzere toplam 75 kursiyerin eğitim göreceği kurslarımız 5 ay sürecek. Kursiyerlerimiz el emeklerinin karşılığı olarak da maaş alacaklar. Engelli öğrencilerin kurslara ulaşımı servislerle ücretsiz olarak sağlanacak.”



“Engelli kardeşlerimin derdi benim kendi derdimdir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Engelli kardeşlerimin derdi benim kendi derdimdir” diyerek, engellilere yönelik yapılan çalışmalardan da bahsetti. Sekmen, şöyle devam etti: “Bakınız yakında kardeşlerimizin spora olan ilgilerini artırmaya yönelik zihinsel engellileri kapsayan buz pateni eğitimine başlayacağız.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda şehir merkezindeki önemli noktalara akülü araç şarj istasyonları kurduk. Türkiye’de bir ilk olan Akülü araç tamir atölyemiz ile kardeşlerimizin araçlarına teknik destek veriyoruz. Servis araçlarımız, su faturasında yüzde 50 indirim, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanma imkanı, 65 yaş üstü engellilerin ev temizliği ve kişisel bakımları, hasta yatağı ve medikal malzeme desteği ve daha birçok hizmetlerle kardeşlerimizin daima yanındayız. İnanın engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim en büyük önceliğimizdir.”

Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker de konuşmasında Büyükşehir’in yatırımlarıyla kadim kentin daha da güzelleştiğini ifade etti. Vali Büyüker, Erzurum Valiliği tarafından hazırlanan “Erişilebilir Mekan” belgesini Başkan Sekmen’e takdim etti.

Açılış sonrası sergi ve eğitim alanları gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.