Oltu Sağlık Meslek Lisesi mezunları Oltu’da buluştular

Oltu Sağlık Meslek Lisesi mezunları 21 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderip anılarını tazelediler.

Oltu Kale parkta buluşan Oltu Sağlık Meslek Lisesi mezunları, okul yıllarındaki anıları tazeleyip hoşça vakit geçirdiler. 2000 yılında mezun olduktan sonra işleri gereği Türkiye’nin dört bir yanına dağılan mezunlar 21 yıl sonra bir araya gelerek bir çok anılarını yeniden paylaştılar. Okul günlerini yeniden yaşadılar.

Oltu Sağlık Meslek Lisesi 2000 yılı mezunu Fatih Akyüz, “21 yıl önce okul sıralarını paylaştığımız arkadaşlarımla bir araya gelmek bizleri son derece mutlu etti. Arkadaşlarımın okul yıllarındaki anıları anlatmaları bizleri o yıllara götürdü. Biraz hüzünlensek de yine de çok mutlu olduk. Tıpkı 21 yıl önce öğrenci olduğumuz yıllardaki gibi Okul Müdürümüz İkamettin Kaya ve bir iki öğretmenimizde bizleri kırmayıp aramıza katıldılar sağ olsunlar” dedi.

Oltu Sağlık Meslek Lisesi 2000 yılı mezunları bir yıl sonra tekrar buluşmak üzere sözleşerek ayrıldılar.

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