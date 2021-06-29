Erzurum'un Yüzen Adalar’ı turizme kazandırılıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum’un Söğütlü Mahallesi’nde bulunan yüzen adaların turizme kazandırılacağı tarihi açıkladı. Vali Memiş, “2 Temmuz’da ihalemiz var. İhaleden sonra burada turistlerin gezebileceği platform yapacağız.” dedi.

Kent merkezine 55 kilometre uzaktaki Tortum İlçesinin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Zökün Gölü'nde bulunan 6 yüzen ada turizme kazandırılıyor.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi ve KUDAKA tarafından yapılacak çalışmayla ülke ve kent turizmine kazandırılması hedeflenen yüzen adalar, Erzurum’a en yakın turistik bölge olma özelliğini de taşıyacak.

Göl ve çevresinde incelemede bulunan Vali Okay Memiş, yüzen adaların Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Oltu Kalesi, Şenkaya ve Olur gibi bu alanda devam edecek turistik destinasyon silsilesinin ilk başlangıç yeri olacağını söyledi.

Geçen yıl da bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Vali Memiş, yüzen adaların ülke ve kent turizmine kazandırılması amacıyla bir proje hazırladıklarını bildirdi.

Vali Memiş, “2 Temmuz’da ihalemiz var. İhaleden sonra burada turistlerin gezebileceği platform yapacağız. Üst kısımda da turistleri karşılayacağımız bir restoran, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı dükkânlar yapacağız. Doğaya uygun ahşap yapılar kullanacağız.” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Memiş, bölgedeki incelemesini tamamlayarak alandan ayrıldı.

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