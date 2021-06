Vali Memiş Karayazı’da esnafı ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Memiş, aşı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

İlçede esnaf gezisi yapan ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Vali Okay Memiş, Koronavirüs’e karşı en etkin silahın aşı olduğunu burada bir kere daha hatırlattı.

Aşı hakkındaki yanlış bilgilere kimsenin itibar etmemesini isteyen Vali Okay Memiş, "Lütfen aşınızı yaptırın. İnanın hastalık süreci oldukça zor geçiyor ve birçok insanda kalıcı hasarlar bırakıyor. Normal hayata tekrar geçebilmenin yolu aşıdan geçiyor. Tekrar sağlıklı günlere dönmek için mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor." dedi.

