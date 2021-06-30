Uluslararası Nizami-yi Gencevi sempozyumu düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Azerbaycan Gence Üniversitesi iş birliğiyle I. Uluslararası Nizamiyi Gencevi Sempozyumu düzenlendi.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, online (çevrim içi) olarak Nizâmî'nin doğumunun 880. yılı anısına düzenlenen sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanlığını Doç. Dr. Asuman Gökhan, Eş Başkanlığını Doç. Dr. Yasemin Yaylalı ve Dr. Öğr. Üyesi Hayati Öncel, Genel Sekreterliğini ise Arş. Gör. Şeyda Arısoy yaptı.

Sempozyumda 23 Bildiri Sunuldu

6 ülkenin katılım sağladığı ve 5 oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasında; Doç. Dr. Asuman Gökhan, Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Karşılama konuşmalarının ardından Atatürk Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Azerbaycan Gence Başkonsolosu Dr. Zeki Öztürk, Gence Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Milletvekilli Doç. Dr. Pervin Kerimzade ve Azerbaycan Milletvekili Müşfig Ceferov, iki kardeş ülke arasında yapılan bu ortak çalışmadan ötürü memnuniyetlerini, teşekkürlerini ve temennilerini dile getirdiler. Sempozyumda; Hindistan, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs ve Türkiye'den Nizâmîi Gencevî üzerine çok kıymetli çalışmalara sahip akademisyenler 23 bildiri sundular.

İyi niyet temennileriyle sona eren sempozyum, zaman içerisinde izlenebilmesi için kayıt altına alındı.

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