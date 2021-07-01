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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Degen, projelerini tamamlamak istiyor

İHA

Degen, projelerini tamamlamak istiyor

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, 3 Temmuz tarihinde yapılacak olan kongrede yeniden olduğunu açıklayarak, başlattıkları hizmetleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı olarak iki dönemdir görev yapan ve önceleri tabela derneği konumundaki sivil toplum kuruluşunu Erzurum'da zirveye taşıdıklarını ifade eden Başkan Ahmet Degen, üyelerinin büyük desteği ile 3 Temmuz cumartesi günü yapılacak olan kongrede yine Başkanlığa aday olacağını açıkladı. Gerek bir önceki dönem ve gerekse pandemi olmasına rağmen bu dönem yaptığı çalışmalar ile emeklilerin sesi olan ve sorunların çözümünde büyük çaba sarf eden Ahmet Degen, görev yaptığı süre içerisinde bin üyesini konut sahibi yaptı.
Erzurum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri konumuna getirdiği Türkiye Emekliler derneğinde hizmet çıtasını en üst seviyeye çıkartan Başkan Degen, her kesimden takdir toplayan bir isim oldu. Daha önceleri sadece üyelerine kömür satışı yapan bir dernek olarak gösterilen Emekliler derneğini, yaptığı hizmetler ile saygın bir konuma getiren Ahmet Degen, özellikle konut projelerinde siyasiler ve belediye Başkanları ile birlikte büyük bir kaynaşma içerisine girerek gelecek aylarda yapılacak konutlardan da yine emeklilere kontenjan verilmesi noktasında büyük başarılara imza attı. Başkan Degen son olarak Büyükşehir belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyareti sırasında da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede emeklilere konut projesinde söz aldı.
Hafta sonu yapılacak olan kongrede yeniden başkanlığa aday olan Ahmet Degen, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler daha öncede belirttiğimiz gibi koltukta oturmaya değil üyelerimize hizmet etmek için göreve talip olmuştuk. Yaptığımız işler ortada. 1000 üyemiz bugün bizim çalışmalarımız neticesinde sıcak yuva sahibi oldu. Ayrıca diğer hizmetlerde de emekli üyelerimizin yüzünü güldürdük. Heyecanımızdan ve şevkimizden hiçbir şey kaybetmeden yeniden göreve devam etmek için Başkanlığa yine adayım. Yönetimim ve ben önceleri varlığı ile yokluğu belli olmayan emekliler derneğini zirveye taşıdığımız için büyük gurur duyuyoruz. Bizlere her zaman destek veren emeklilerimiz başta olmak üzere Belediye Başkanlarımız ve siyasetçilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

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