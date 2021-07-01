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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen lise öğrencilerine ödül yağdırdı

İHA

Eğitim-Bir-Sen lise öğrencilerine ödül yağdırdı

20202021 EğitimÖğretim yılı Genç MemurSen öncülüğünde gerçekleştirilen 'Bir Bilenle Bilge Nesil 'projesi kapsamında, liseler arası yapılan kompozisyon yarışmaları sonuçlanarak dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
EğitimBirSen in düzenlediği ödül programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve birçok davetli katıldı.
Programda Konuşan MemurSen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen 2 nolu şube başkanı Mustafa Karataş; okutulan dört kitap üzerine yazılan birçok kompozisyondan dereceye giren öğrencilere teşekkür ederek başladı. Karataş, çorak toprakların suya ihtiyacı gibi, insanlık âleminin çoraklaştığı dünyamızda, insanlığı yeniden ihya edecek ve ölü ruhları yeşertecek yağmur damlaları olarak nitelediği öğrencilere sadece ülkemizin değil dünya insanlığının ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Siz bu çoraklaşmış insanlığı ayağa kaldıracak beklenen su damlalarısınız” dedi.
Programda Konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Hasan Şahin ise Belediye olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini, Milli Eğitime bağlı her okula gerek fiziki gerek eğitim ve öğretim materyalleriyle büyük destek verdiklerini ifade etti. MemurSen ailesi ve Eğitim BirSen öncülüğünde Genç MemurSen e bu anlamlı yarışma için ve program için teşekkür eden Şahin, EğitimBirSenin faaliyetlerini takip ederek takdir ettiklerini, bu anlamda öncü işler yaparak örnek sendikacılık yaptığını dile getirerek, MemurSen ailesini başta İl temsilcisi Mustafa Karataş başkan olmak üzere, Genç MemurSen başkanı Cenap Kalaycıoğlu ve Eğitim BirSen 2 nolu şube yönetimine teşekkür etti.
Konuşmalardan sonra ödül törenine geçildi. Kompozisyon Yarışmasında birinci olanlara 1500 TL, ikinci olanlara 1000 TL ve üçüncü olanlara 750 TL ödül verildi.

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