Şampiyona öncesi moral verdiler

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Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aşkale 3 Mart Belde Spor Kulübü Başkanı Sinan Boyacı, Türkiye Taekwondo şampiyonası için Ankara'da mücadele edecek Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo takımını Antrenör Şuayip Gacır ile birlikte makamlarında ağırladılar.

0715 Temmuz arası Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na Aşkale Gençlik Merkezi Taekwondo Takımı 4 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyona öncesi, sporcuları moral ve motivasyon amaçlı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı makamlarında ağırladılar turnuva hakkında söyleşi yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundular.

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