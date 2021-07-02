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Yakutiye’de Yayla yollarında hummalı çalışma Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda durmak bilmiyor

İHA

Yakutiye’de Yayla yollarında hummalı çalışma Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda durmak bilmiyor

Yakutiye Belediyesi ekipleri hızla başlattığı yaz sezonu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl asfalt çalışmalarıyla bir rekora imza atan ekipler, bu yıl da aynı tempoyla asfalt ve yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Yayla yollarında hummalı çalışma
Ekipler, Yakutiye’ye bağlı köylerdeki arazi yollarının onarımı da dahil olmak üzere ilçenin hemen hemen her noktasında yol yenileme ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Özellikle köyde yaşayan ve geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan yayla yollarının yapımı, büyük memnuniyetle karşılandı.
Normalleşmeyle birlikte park ve bahçelerin bakımı tamamlandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalktığı bu günlerde Yakutiye Belediyesi tarafından ilçe merkezinde vatandaşların hizmetine açılacak olan parklarda sona yaklaşılırken, mevcut parklar ile mesire alanlarının bakım ve onarımı, çocuk oyun elemanlarının dizayn edlimesi, yeşil alan, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da hızla sürdürülüyor.
Uçar; “Zamanı en verimli şekilde kullanarak, hizmet etmeyi sürdüreceğiz”
Yaz sezonunun başlaması ile birlikte mahalle ve köylerde ciddi bir çalışma yürütüldüğüne değinen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, özellikle kış mevsimi sonrası tamir ve tadilat gerektiren işlemleri tamamladıklarını söyledi.
İlçe merkezi ve köylere modern belediyecilik hizmetleri götürmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Uçar; zamanı en verimli bir şekilde kullanarak yaz sezonu boyunca gerek asfalt ve gerekse çevre düzenleme çalışmalarına hız verip, rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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