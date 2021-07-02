QLTS Sınavı Atatürk Üniversitesinde yapılacak

Başka ülkelerdeki avukatların İngiltere ve Galler’de dosya avukatı (solicitor) olarak çalışmalarına imkân sağlamak üzere getirilmiş olan Kalifiye Avukatlar Transfer Programı (The Qualified Lawyers Transfer SchemeQLTS) ilk defa Atatürk Üniversitesinde uygulanacak.

Türkiye’de meslek hayatlarına devam eden avukatların, İngiltere ve Galler’de dosya avukatı (solicitor) olarak akredite olmaları için yapılan QLTS sınavının Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriliyor olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu sınavın üniversitenin prestijine ve uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağladığını söyleyerek sınava girecek olan adaylara şimdiden başarılar diledi.

Akredite Olmanın En Hızlı Yolu

Uluslararası birçok sınavı bünyesinde barındıran ve bu sınavları tek bir merkezde yapma özelliği ile de ön plana çıkan Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, yeni bir sınavı daha yapma hakkına sahip oldu. Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ, ülkemizde meslek hayatlarına devam eden avukatların kariyerlerine katkı sunacak olan Kalifiye Avukatlar Transfer Programının (The Qualified Lawyers Transfer Scheme QLTS) staj ve deneyim şartı aramadığını ifade ederek adayların çoktan seçmeli ve uygulamalı sınavlara tabii tâbi tutulacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.