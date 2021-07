Erzurum başarısını artırıyor

2627 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonucuna göre 36 ilden toplam 97 öğrenci bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alabildi. Erzurum’dan bir öğrenci de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Erzurum’daki eğitimöğretimin daha da nitelikli hâle getirilmesi için yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüten Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü emeklerinin meyvesini aldı. Son yıllarda merkezi sınavlardaki başarısını artıran Erzurum, 2021 LGS’de Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarı elde etti. 2019 yılında Türkiye ortalamasının 3 puan altındayken 2020 LGS’de Türkiye ortalamasının 3 puan üzerinde bir ortalama ile başarı elde etmiştir. Erzurum, başarısını bu yıl da artırarak Türkiye ortalamasının 15 puan üzerine çıkıp büyük bir ilerleme kat etmiştir.

Erzurum’un 2021 LGS’deki başarısını değerlendiren Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Pandemi olmasına rağmen yıl boyunca tempomuzu hiç düşürmeden çalışmalara devam ettik. LGS sonuçları yayımlandıktan sonra okullardan aldığımız verilerle Bakanlığımızın raporu karşılaştırıldığında başarımızın önceki senelere göre daha da arttığını görüyoruz. Bu anlamda emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizi sevindiriyor.” dedi.

Salih Kaygusuz yapılan çalışmaları “Bilindiği gibi 2019 yılında başlattığımız ERBAP (Erzurum Başarıyı Artırma Programı) kapsamında bu yıl da birçok faaliyet gerçekleştirdik. ERBAP’ın altı temel amacından birisi de ‘Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak’. Bu amaç doğrultusunda ilçe müdürlüklerimizin, okul idarelerimizin, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla ilimizde yoğun bir çalışma yürüttük. Kitap okuma faaliyetleri, öğrenci panelleri, zekâ oyunu eğitimleri ve yarışmaları, seminerler ve yapılan daha birçok çalışma öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi motive ederken akademik başarının artmasına da katkı sağladı. Bu çalışmaların yanı sıra çevrim içi ve yüz yüze yapılan kazanım değerlendirme sınavlarıyla öğrencilerimizin gelişimleri takip edildi. Öğrenci, okul, ilçe düzeyinde karneler çıkarılarak eksiklikler tespit edilip önlemler alındı. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz LGS Komisyonu okul idarelerimizle birebir görüşerek çalışmaları takip etti, bu sayede sorunlara anında çözümler ürettik, örnek çalışmaları bütün ilde yaygınlaştırmaya gayret ettik. Ayrıca Bakanlığımızın yayımlamış olduğu örnek sorular ve fasiküllerin tüm öğrencilere ulaştırılması için çalışmalar yapıldı. Öğretmenlerimiz yayımlanan bütün soruları öğrencileriyle birlikte inceleyerek çözdüler. Bakanlığımızın bu fasikül çalışmalarına Ölçme Değerlendirme Merkezimiz de ilimizde görev yapan soru yazarı öğretmenlerin desteğiyle katkıda bulundu. İlimizde hazırlanan Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerine ait fasiküller Bakanlığımız tarafından yayımlandı.” ifadeleriyle özetledi.

Kaygusuz “Söz konusu eğitim olduğunda her türlü imkânı seferber eden sayın valimiz Okay Memiş’e ve ilimiz siyasetçilerine , Pandemi sürecinde çok zorlu şartlarda bile görev bilinciyle hareket edip öğrencileriyle sürekli iletişim içinde olan, onların sorunlarıyla ilgilenen, her türlü imkansızlıkta bile öğrencisini yalnız bırakmayıp canla başla çalışan öğretmenlerimize, eğitimöğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için gece gündüz çaba sarfeden il, ilçe ve okul yöneticilerine, sürecin zorluğunu destekleriyle kolaylaştıran velilerimize ve son ana kadar çalışmayı şiar edinmiş geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

