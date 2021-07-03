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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı

İHA

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 102’inci yıldönümü kentte törenlerle kutlandı.
Kurtuluş savaşının fitilinin yakıldığı kentlerden birisi olan Erzurum’da Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 102. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören Erzurum Atlı Spor Kulübü eşliğinde İstanbul Kapıdan, Cumhuriyet Caddesine kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından tören Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti.
Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yargı üyeleri, askeri erkân ve kurum amirleri katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Erzurum’un kurtuluş savaşının fitilinin yandığı kent olduğunu söyledi.
Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Bar Ekibi ve Mehteran Takımı mini bir konser verdi. Törende son olarak Vali Memiş, Başkan Sekmen ve beraberindekiler, Atatürk Evi’ni gezdi.

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