Doğunun başkenti Erzurum’da su sporları adrenalin dolu anlar yaşatıyor

Doğu Anadolu Bölgesinin başkenti olarak anılan Erzurum’da adrenalin dolu 2. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. iş birliğiyle Palandöken ilçesi Teke Deresi Göletinde 2. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali heyecanı yaşanıyor. Festivalde 3 gün boyunca kan, sujeti, atlı safari, okçuluk, çadır kampları, dağcılık ve su sporları yarışlarının yer aldığı farklı spor dalları gerçekleşecek.

Farklı illerden yüzlerce davetlinin katıldığı yarışlara Erzurumlularda büyük ilgi gösteriyor. Yarışmanın son gününde ise dereceye girenler ödüllendirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, “Su sporlarının Erzurum’da tanıtımı için böyle bir festival yapıyoruz. 2. organizasyonumuz. Eylül ayında Tortum Gölünde bir kez daha yapmayı düşünüyoruz. Kısa vadede şehrimizden ve bölgemizden sporcular yetiştirme hedefindeyiz. 15 gencimizi su sporları özelinde eğitim programına alıp lisanslandırmayı ve kulüpler oluşturmayı hedefliyoruz. Şuan Teke Deresinde bulunuyoruz. Farklı etkinliklerimiz bulunuyor. İnsanların keyifli vakit geçirmesini istiyoruz” dedi.

Festival çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca Teke Deresi Göletinde devam edecek.

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