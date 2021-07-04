Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını

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Erzurum’da hafta sonunda Tortum Şelalesi’nde büyük bir yoğunluk yaşandı.

1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte ilk pazar gününde Tortum Şelalesi’nde yoğunluk yaşandı. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yeniden düzenlenen dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi, sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğradı. Gelin ve damatların fotoğraf çekilmek için tercih ettiği Tortum Şelalesi, yeni yüzüyle görenleri büyüledi.

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