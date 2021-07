Girişimci kadınlar açılışta buluştu Hayalini kurduğu adını verdiği pastanenin açılışını yaptı

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi olan Sevinç Dellalbaşı hayalini kurduğu Sevinç Pastanesi adını verdiği iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Pastanenin açılışı kalabalık bir davetli eşliğinde dualar ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Türk Anneler Derneği üyeleri, Erzurum Usta Eğiticiler Derneği üyeleri, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, dernek üyeleri ve davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi Sevinç Dellalbaşı Erzurum'un hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Hizmet, üretim ve ticaret sektörlerinde çalışma hayatına atılan kadınlar, aileye de gelir kapısı açıyorlar. ERKADIN derneğimiz Kadınların iş gücüne katılımlarının artırılması, kendi işlerini kurma ve geliştirme konusunda ihtiyaç duyacakları temel beceriler ve gerekli motivasyonların sağlanması amacıyla pek çok proje ve eğitim yürüttü, biz genç hanımları yüreklendirdi, hem ailece çalışıp kazanmak, hem birkaç kişiye iş vererek istihdam sağlamış olmanın mutluluğunu yaşamak çok güzel. Zaten özellikle kadınların ellerinin daha yatkın olduğu hizmet sektöründe pastaların çeşidine kadın eli değdirerek dört kızımla birlikte hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük, rabbim utandırmasın." dedi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, "Bayanlar bir iş yeri açmayı düşündükleri zaman kesinlikle korkmasınlar. Her işte az da olsa bir risk vardır, riskten korkarsan başarılı olamazsın. Devletin ve ailenin desteği olduktan sonra her bayan istediği iş yerini açabilir. Sevinç arkadaşımızda kredi, proje ,işkur v.s hiçbir destek almadan, kendi birikimi ile hayallerini gerçekleştirdi. Pandemi dönemi henüz geçmedi ama Sevinç Hanım girişimciliğin risk almak olduğunun canlı örneği olarak hanımlara yol açtı. Kesinlikle hayaller ertelenmemeli, gerçekleştirmek için çaba sarf edilmeli. Başarı, cesaret ister. Kadınlar cesaretli olup ve hayallerinin peşinden gidince eşleri de babaları da, oğulları da, yakınları da yanlarında olur ve Sevinç pastanelerinin sayısı artar, Allah hayırlı etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.