Giresunspor günü tek antenmanla tamamladı 

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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig´in yeni ekibi Giresunspor, Eruzurum´da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma harketleriyle başladı. Pas oynuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar DHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2021-07-04 19:32:51



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