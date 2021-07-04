Çaykur Rizespor'da neşeli antrenman

Kaptan Selim Ay´ın takımından galibiyet sevinci
Antrenman sonrası Bülent Uygun´dan asker selamı
Rondon için bekleme sürüyor İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum´daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde neşeli geçen antrenmanla sürdürdü.
Karadeniz ekibi teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde günün ikinci antrenmanını yaptı. Isınma harekerleriyle başlayan çalışma, pas oyunuyla devam etti. Yarı sahada çift kale maçla günün ikinci antrenmanı tamamlandı. Kaptan Selim Ay çift kale maç sonrası takımıyla birlikte galibiyet pozu verdi.
TRANSFERLER BEKLENİYOR
Eksik kadrosuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte teknik direktör Bülent Uygun takıma yapılacak takviyeleri bekliyor. Özellikle hücum bölgesine yapılacak transferler için ciddi aşama kaydeden Çaykur Rizespor, Salomon Rondon transferini tamamlamak istiyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2021-07-04 20:27:31
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